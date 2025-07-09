ספריית חברות
HiPay
HiPay משכורות

המשכורת החציונית של HiPay היא $11,394 עבור תפעול עסקי . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של HiPay. עודכן לאחרונה: 9/5/2025

$160K

תפעול עסקי
$11.4K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-HiPay הוא תפעול עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $11,394. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HiPay הוא $11,394.

