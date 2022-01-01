ספריית חברות
Hinge Health
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Hinge Health משכורות

המשכורת של Hinge Health נעה בין $48,540 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $353,225 עבור מנהל עיצוב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Hinge Health. עודכן לאחרונה: 9/5/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $175K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל הנדסת תוכנה
Median $240K
מנהל מוצר
Median $232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
תפעול עסקי
$142K
מנהל תפעול עסקי
$147K
אנליסט עסקי
$124K
פיתוח תאגידי
$271K
אנליסט נתונים
$133K
מדען נתונים
$271K
אנליסט פיננסי
$234K
מעצב תעשייתי
$261K
טכנולוג מידע (IT)
$75K
שיווק
$118K
תפעול שיווק
$158K
מעצב מוצר
$48.5K
מנהל עיצוב מוצר
$353K
מנהל פרויקט
$116K
חוקר UX
$207K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בHinge Health, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Hinge Health הוא מנהל עיצוב מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $353,225. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hinge Health הוא $166,550.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Hinge Health

חברות קשורות

  • Owlet
  • HealthifyMe
  • Thirty Madison
  • Thrive Global
  • One Drop
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים