Hinge Health משכורות

המשכורת של Hinge Health נעה בין $48,540 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $353,225 עבור מנהל עיצוב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Hinge Health. עודכן לאחרונה: 9/5/2025
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בHinge Health, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
