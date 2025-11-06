ספריית חברות
Highwire
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
Highwire מהנדס תוכנה שכר בGreater Boston Area

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Highwire. עדכון אחרון: 11/6/2025

אנחנו צריכים רק 4 עוד מהנדס תוכנה דיווחים ב Highwire כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

מה הן דרגות הקריירה ב Highwire?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Highwire in Greater Boston Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $195,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Highwire עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Boston Area הוא $175,000.

