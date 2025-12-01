פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Highspot נע בין $221K ל-year עבור Software Engineer II לבין $230K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$240K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Highspot. עדכון אחרון: 12/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$221K
$187K
$33.3K
$0
Senior Software Engineer
$230K
$221K
$9.5K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בHighspot, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בHighspot, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
