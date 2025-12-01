Highspot מנהל עיצוב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל עיצוב מוצר in United States ב-Highspot נע בין $215K לבין $294K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Highspot. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע $233K - $276K United States טווח שכיח טווח אפשרי $215K $233K $276K $294K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות Options בHighspot, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Highspot ?

