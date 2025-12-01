ספריית חברות
Highspot
Highspot הצלחת לקוח שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של הצלחת לקוח in United States ב-Highspot נע בין $119K לבין $173K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Highspot. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$135K - $157K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$119K$135K$157K$173K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בHighspot, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור הצלחת לקוח ב-Highspot in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $172,550. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Highspot עבור תפקיד הצלחת לקוח in United States הוא $118,900.

משאבים נוספים

