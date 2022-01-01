ספריית חברות
HGGC
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

HGGC משכורות

המשכורת החציונית של HGGC היא $447,750 עבור משקיע הון סיכון . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של HGGC. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

משקיע הון סיכון
$448K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-HGGC הוא משקיע הון סיכון at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $447,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HGGC הוא $447,750.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור HGGC

חברות קשורות

  • Microsoft
  • Lyft
  • Amazon
  • Databricks
  • Snap
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים