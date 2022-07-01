ספריית חברות
HG Insights משכורות

המשכורת של HG Insights נעה בין $99,500 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $231,150 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של HG Insights. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $134K
מעצב מוצר
$99.5K
מנהל מוצר
$181K

מנהל הנדסת תוכנה
$231K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-HG Insights הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $231,150. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HG Insights הוא $157,650.

