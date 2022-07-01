ספריית חברות
Heyday
Heyday משכורות

המשכורת של Heyday נעה בין $56,511 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $201,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Heyday. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

תפעול עסקי
$136K
אנליסט עסקי
$197K
מדען נתונים
$56.5K

מנהל מוצר
$184K
גיוס
$191K
מהנדס תוכנה
$201K
שאלות נפוצות

