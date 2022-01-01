ספריית חברות
Hexaware Technologies
Hexaware Technologies משכורות

המשכורת של Hexaware Technologies נעה בין $3,616 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $273,625 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Hexaware Technologies. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $7.2K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

ארכיטקט פתרונות
Median $122K
רואה חשבון
$3.6K

תפעול עסקי
$5.3K
אנליסט עסקי
$7.3K
שירות לקוחות
$5.4K
אנליסט נתונים
$21.8K
מדען נתונים
$10.1K
אנליסט פיננסי
$15.6K
טכנולוג מידע (IT)
$79.7K
שיווק
$7.5K
מנהל מוצר
$98.5K
מנהל פרויקט
$121K
מנהל הנדסת תוכנה
$31.3K
מנהל תוכנית טכנית
$274K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Hexaware Technologies הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $273,625. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hexaware Technologies הוא $15,635.

