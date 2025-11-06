HERE Technologies מהנדס תוכנה שכר בUnited States

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-HERE Technologies נע בין $110K ל-year עבור L5 לבין $212K ל-year עבור L10. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$120K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L5 Software Engineer I ( רמת כניסה ) $110K $90K $20K $0 L6 Software Engineer II $109K $105K $0 $4.1K L7 Senior Engineer $124K $118K $2K $3.6K L8 Lead Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- צפה 2 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

Don't get lowballed

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב HERE Technologies ?

