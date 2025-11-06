HERE Technologies מהנדס תוכנה שכר בPoland

פיצוי מהנדס תוכנה in Poland ב-HERE Technologies נע בין PLN 165K ל-year עבור L6 לבין PLN 320K ל-year עבור L8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Poland מגיעה ל-PLN 201K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 11/6/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L5 Software Engineer I ( רמת כניסה ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 Software Engineer II PLN 165K PLN 157K PLN 0 PLN 7.6K L7 Senior Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L8 Lead Engineer PLN 320K PLN 320K PLN 0 PLN 0 צפה 2 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

