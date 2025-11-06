HERE Technologies מהנדס תוכנה שכר בMumbai Metropolitan Region

פיצוי מהנדס תוכנה in Mumbai Metropolitan Region ב-HERE Technologies נע בין ₹3.67M ל-year עבור L5 לבין ₹5.76M ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Mumbai Metropolitan Region מגיעה ל-₹2.48M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 11/6/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L5 Software Engineer I ( רמת כניסה ) ₹3.67M ₹3.67M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.63M ₹1.6M ₹0 ₹28.8K L7 Senior Engineer ₹2.26M ₹2.2M ₹0 ₹61K L8 Lead Engineer ₹3.78M ₹3.48M ₹35.5K ₹259K צפה 2 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

