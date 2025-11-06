פיצוי מהנדס תוכנה in Mumbai Metropolitan Region ב-HERE Technologies נע בין ₹3.67M ל-year עבור L5 לבין ₹5.76M ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Mumbai Metropolitan Region מגיעה ל-₹2.48M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה