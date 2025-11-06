פיצוי מהנדס תוכנה in Krakow Metropolitan Area ב-HERE Technologies מגיע ל-PLN 165K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Krakow Metropolitan Area מגיעה ל-PLN 201K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
