פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Chicago Area ב-HERE Technologies נע בין $109K ל-year עבור L6 לבין $188K ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Chicago Area מגיעה ל-$120K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$110K
$110K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
