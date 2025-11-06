HERE Technologies מהנדס תוכנה שכר בGreater Chicago Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Chicago Area ב-HERE Technologies נע בין $109K ל-year עבור L6 לבין $188K ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Chicago Area מגיעה ל-$120K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 11/6/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L5 Software Engineer I ( רמת כניסה ) $ -- $ -- $ -- $ -- L6 Software Engineer II $109K $105K $0 $4.1K L7 Senior Engineer $110K $110K $0 $0 L8 Lead Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- צפה 2 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

