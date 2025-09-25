ספריית חברות
HERE Technologies
HERE Technologies מנהל מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in India ב-HERE Technologies מגיעה ל-₹1.85M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 9/25/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
סה״כ לשנה
₹1.85M
דרגה
L8
משכורת בסיס
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב HERE Technologies?

₹13.94M

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-HERE Technologies in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹6,273,720. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HERE Technologies עבור תפקיד מנהל מוצר in India הוא ₹1,847,218.

משאבים נוספים