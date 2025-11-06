ספריית חברות
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies מדען נתונים שכר בMumbai Metropolitan Region

פיצוי מדען נתונים in Mumbai Metropolitan Region ב-HERE Technologies נע בין ₹3.91M ל-year עבור L5 לבין ₹1.65M ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Mumbai Metropolitan Region מגיעה ל-₹2.25M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
צפה 6 רמות נוספות
הוסף תגמול

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב HERE Technologies?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹17,957,761. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HERE Technologies עבור תפקיד מדען נתונים in Mumbai Metropolitan Region הוא ₹2,102,805.

