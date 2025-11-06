פיצוי מדען נתונים in Mumbai Metropolitan Region ב-HERE Technologies נע בין ₹3.91M ל-year עבור L5 לבין ₹1.65M ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Mumbai Metropolitan Region מגיעה ל-₹2.25M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
