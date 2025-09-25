ספריית חברות
HERE Technologies
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

HERE Technologies מדען נתונים שכר

פיצוי מדען נתונים in India ב-HERE Technologies נע בין ₹3.93M ל-year עבור L5 לבין ₹1.66M ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹2.26M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 9/25/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב HERE Technologies?

שאלות נפוצות

El paquete salarial más alto reportado para un מדען נתונים en HERE Technologies in India tiene una compensación total anual de ₹18,049,317. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HERE Technologies para el puesto de מדען נתונים in India es ₹2,113,526.

