ספריית חברות
Hepsiburada
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Hepsiburada משכורות

המשכורת של Hepsiburada נעה בין $21,561 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $71,935 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Hepsiburada. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $33K
מדען נתונים
$21.6K
מנהל הנדסת תוכנה
$71.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Hepsiburada הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $71,935. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hepsiburada הוא $33,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Hepsiburada

חברות קשורות

  • Roblox
  • Dropbox
  • Google
  • Tesla
  • Snap
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים