Helsing
Helsing משכורות

המשכורת של Helsing נעה בין $166,892 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $254,285 עבור מנהל תוכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Helsing. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $167K
מנהל מוצר
$225K
מנהל תוכנית
$254K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בHelsing, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Helsing הוא מנהל תוכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $254,285. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Helsing הוא $225,362.

