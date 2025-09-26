ספריית חברות
HealthStream
HealthStream אנליסט נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט נתונים in United States ב-HealthStream מגיעה ל-$72.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HealthStream. עדכון אחרון: 9/26/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
HealthStream
Data Analyst
Nashville, TN
סה״כ לשנה
$72.5K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$70K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$2.5K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב HealthStream?

$160K

הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-HealthStream in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $85,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HealthStream עבור תפקיד אנליסט נתונים in United States הוא $72,500.

משרות מובילות

