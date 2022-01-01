ספריית חברות
HealthifyMe
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

HealthifyMe משכורות

המשכורת של HealthifyMe נעה בין $30,469 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $201,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של HealthifyMe. עודכן לאחרונה: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $47.9K

מהנדס תוכנה בק-אנד

אנליסט עסקי
$73.9K
מדען נתונים
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
מנהל מוצר
$201K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-HealthifyMe הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $201,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HealthifyMe הוא $60,920.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור HealthifyMe

חברות קשורות

  • Hinge Health
  • Owlet
  • Thrive Global
  • Rally Health
  • Calm
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים