Headway.co
  • San Francisco Bay Area

Headway.co מהנדס תוכנה שכר בSan Francisco Bay Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Headway.co מגיעה ל-$260K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Headway.co. עדכון אחרון: 11/6/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Headway.co
Software Engineer
San Francisco, CA
סה״כ לשנה
$260K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$200K
Stock (/yr)
$60.5K
בונוס
$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בHeadway.co, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Headway.co in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $351,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Headway.co עבור תפקיד מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area הוא $260,480.

