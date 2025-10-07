ספריית חברות
HDFC
  • India

HDFC מהנדס נתונים שכר בIndia

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס נתונים in India ב-HDFC מגיעה ל-₹1.61M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HDFC. עדכון אחרון: 10/7/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
סה״כ לשנה
₹1.61M
דרגה
E3
משכורת בסיס
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
0 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב HDFC?

₹13.98M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס נתונים ב-HDFC in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,376,025. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HDFC עבור תפקיד מהנדס נתונים in India הוא ₹1,609,140.

משרות מובילות

משאבים נוספים