ספריית חברות
HCSC
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה בק-אנד

  • Greater Dallas Area

HCSC מהנדס תוכנה בק-אנד שכר בGreater Dallas Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה בק-אנד in Greater Dallas Area ב-HCSC מגיעה ל-$80K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HCSC. עדכון אחרון: 10/7/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
HCSC
Software Engineer
Dallas, TX
סה״כ לשנה
$80K
דרגה
L2
משכורת בסיס
$80K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב HCSC?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-HCSC in Greater Dallas Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $102,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HCSC עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in Greater Dallas Area הוא $80,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור HCSC

חברות קשורות

  • Crestron
  • EAB
  • Aisera
  • Jellyvision
  • AccuWeather
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים