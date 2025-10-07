ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס דבאופס in United States ב-HCA Healthcare מגיעה ל-$114K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HCA Healthcare. עדכון אחרון: 10/7/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
HCA Healthcare
DevOps Engineer
Waltham, MA
סה״כ לשנה
$114K
דרגה
L1
משכורת בסיס
$110K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$4K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב HCA Healthcare?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס דבאופס ב-HCA Healthcare in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $160,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HCA Healthcare עבור תפקיד מהנדס דבאופס in United States הוא $110,000.

