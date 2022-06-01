ספריית חברות
Hays
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Hays משכורות

המשכורת של Hays נעה בין $12,902 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $163,439 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Hays. עודכן לאחרונה: 9/3/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מכירות
Median $118K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$35.4K
מדען נתונים
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
מעצב גרפי
$59.3K
משאבי אנוש
$62.7K
מנהל פרויקט
$56.2K
גיוס
$12.9K
מהנדס תוכנה
$42.6K
מנהל הנדסת תוכנה
$163K
ארכיטקט פתרונות
$95.9K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Hays הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $163,439. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hays הוא $60,967.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Hays

חברות קשורות

  • OZON
  • Stewart Title
  • Franklin Templeton
  • SelectQuote
  • MakeMyTrip
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים