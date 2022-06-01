ספריית חברות
Havas
Havas משכורות

המשכורת של Havas נעה בין $4,975 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $129,350 עבור תפעול שיווק ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Havas. עודכן לאחרונה: 9/3/2025

$160K

מעצב מוצר
Median $45.6K
פיתוח עסקי
$49K
ראש מטה
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

אנליסט נתונים
$29.3K
משאבי אנוש
$100K
שיווק
$22.7K
תפעול שיווק
$129K
מהנדס תוכנה
$5K
שאלות נפוצות

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Havas est תפעול שיווק at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $129,350. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Havas est de $47,318.

משאבים נוספים