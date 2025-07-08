ספריית חברות
Haus
Haus משכורות

המשכורת של Haus נעה בין $140,700 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $199,000 עבור תפעול הכנסות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Haus. עודכן לאחרונה: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
תפעול הכנסות
$199K
מהנדס תוכנה
$141K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Haus הוא תפעול הכנסות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $199,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Haus הוא $169,850.

