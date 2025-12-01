Harvard University חוקר חוויית משתמש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר חוויית משתמש in United States ב-Harvard University נע בין $35.4K לבין $51.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Harvard University. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע $40.6K - $46.3K United States טווח שכיח טווח אפשרי $35.4K $40.6K $46.3K $51.5K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד חוקר חוויית משתמש דיווחים ב Harvard University כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Harvard University ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות חוקר חוויית משתמש מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.