הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר חוויית משתמש in United States ב-Harvard University נע בין $35.4K לבין $51.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Harvard University. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$40.6K - $46.3K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$35.4K$40.6K$46.3K$51.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Harvard University?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור חוקר חוויית משתמש ב-Harvard University in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $51,542. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Harvard University עבור תפקיד חוקר חוויית משתמש in United States הוא $35,381.

