הפיצוי הכולל הממוצע של טכנולוג מידע ב-Harvard University נע בין $43.7K לבין $60.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Harvard University. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$46.8K - $55.1K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$43.7K$46.8K$55.1K$60.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Harvard University?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-Harvard University עומדת על תגמול כולל שנתי של $60,840. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Harvard University עבור תפקיד טכנולוג מידע הוא $43,680.

