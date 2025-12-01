ספריית חברות
Harvard University
Harvard University משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in United States ב-Harvard University נע בין $72.2K לבין $98.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Harvard University. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$78.3K - $92.9K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$72.2K$78.3K$92.9K$98.9K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Harvard University?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Harvard University in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $98,900. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Harvard University עבור תפקיד משאבי אנוש in United States הוא $72,240.

משאבים נוספים

