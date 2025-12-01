ספריית חברות
Harvard University
Harvard University מהנדס חומרה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חומרה in United States ב-Harvard University נע בין $41K לבין $58.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Harvard University. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$47K - $55K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$41K$47K$55K$58.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Harvard University?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Harvard University in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $58,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Harvard University עבור תפקיד מהנדס חומרה in United States הוא $41,000.

משאבים נוספים

