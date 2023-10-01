ספריית חברות
Hansen Technologies משכורות

המשכורת של Hansen Technologies נעה בין $9,478 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $112,025 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Hansen Technologies. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

מהנדס תוכנה
Median $9.5K
אנליסט עסקי
$79.4K
מנהל מוצר
$112K

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

