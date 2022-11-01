ספריית חברות
Hamilton Health Sciences
Hamilton Health Sciences משכורות

המשכורת של Hamilton Health Sciences נעה בין $51,955 בפיצוי כולל בשנה עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הנמוכה לבין $62,326 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Hamilton Health Sciences. עודכן לאחרונה: 10/16/2025

Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $62.3K
אנליסט עסקי
$59.5K
מדען נתונים
$61.5K

ארכיטקט פתרונות
$52K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Hamilton Health Sciences הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $62,326. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hamilton Health Sciences הוא $60,481.

