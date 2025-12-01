Hagerty אדריכל פתרונות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אדריכל פתרונות in United States ב-Hagerty נע בין $140K לבין $199K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Hagerty. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע $159K - $189K United States טווח שכיח טווח אפשרי $140K $159K $189K $199K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד אדריכל פתרונות דיווחים ב Hagerty כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Hagerty ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות אדריכל פתרונות מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.