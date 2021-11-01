ספריית חברות
H-E-B
H-E-B משכורות

המשכורת של H-E-B נעה בין $36,400 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $235,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של H-E-B. עודכן לאחרונה: 10/20/2025

מהנדס תוכנה
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מהנדס אמינות אתר

שירות לקוחות
Median $36.4K
מעצב מוצר
Median $89K

מנהל מוצר
Median $140K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $235K
חוקר UX
Median $99K
אנליסט עסקי
Median $80.3K
אנליסט נתונים
$128K
מדען נתונים
Median $163K
מעצב גרפי
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
גיוס
$121K
מכירות
$63.9K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-H-E-B הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $235,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-H-E-B הוא $124,773.

משאבים נוספים