GYANT
GYANT משכורות

המשכורת של GYANT נעה בין $114,055 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הנמוכה לבין $124,375 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של GYANT. עודכן לאחרונה: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מהנדס תוכנה
$124K
מנהל הנדסת תוכנה
$114K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-GYANT הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $124,375. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GYANT הוא $119,215.

משאבים נוספים

