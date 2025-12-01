ספריית חברות
Gusto
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • משאבי אנוש

  • כל שכר משאבי אנוש

Gusto משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in United States ב-Gusto נע בין $198K לבין $282K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Gusto. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$225K - $256K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$198K$225K$256K$282K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד משאבי אנוש דיווחים ב Gusto כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
Options

בGusto, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (1.67% חודשי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (1.67% חודשי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (1.67% חודשי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (1.67% חודשי)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בGusto, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות משאבי אנוש מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Gusto in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $282,020. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Gusto עבור תפקיד משאבי אנוש in United States הוא $198,370.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Gusto

חברות קשורות

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.