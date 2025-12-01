הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול שירות לקוחות ב-Gusto נע בין $88.3K לבין $125K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Gusto. עדכון אחרון: 12/1/2025
בGusto, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 2nd-שנה (1.67% חודשי)
20% בוקע ב 3rd-שנה (1.67% חודשי)
20% בוקע ב 4th-שנה (1.67% חודשי)
20% בוקע ב 5th-שנה (1.67% חודשי)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
בGusto, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
