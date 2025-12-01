Gusto שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in United States ב-Gusto נע בין $71.4K לבין $101K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Gusto. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע $80.8K - $92K United States טווח שכיח טווח אפשרי $71.4K $80.8K $92K $101K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 20 % שנה 1 20 % שנה 2 20 % שנה 3 20 % שנה 4 20 % שנה 5 סוג מניות Options בGusto, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים: 20 % בוקע ב 1st - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 2nd - שנה ( 1.67 % חודשי )

20 % בוקע ב 3rd - שנה ( 1.67 % חודשי )

20 % בוקע ב 4th - שנה ( 1.67 % חודשי )

20 % בוקע ב 5th - שנה ( 1.67 % חודשי ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment. 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות Options בGusto, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Gusto ?

