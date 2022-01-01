ספריית חברות
Guidewire Software
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Guidewire Software משכורות

המשכורת של Guidewire Software נעה בין $16,768 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $371,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Guidewire Software. עודכן לאחרונה: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען נתונים
Median $256K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
ארכיטקט פתרונות
Median $230K

Data Architect

גיוס
Median $122K
מכירות
Median $313K
מנהל תוכנית טכנית
Median $204K
רואה חשבון
$263K
אנליסט נתונים
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
שיווק
$231K
תפעול אנשים
$277K
מעצב מוצר
$193K
מנהל מוצר
$137K
מנהל תוכנית
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

24%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בGuidewire Software, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 24% בוקע ב 4th-שנה (6.00% רבעוני)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Guidewire Software הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $371,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Guidewire Software הוא $218,891.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Guidewire Software

חברות קשורות

  • HPE
  • Synopsys
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים