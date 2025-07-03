ספריית חברות
GSPANN Technologies
GSPANN Technologies משכורות

המשכורת של GSPANN Technologies נעה בין $139,300 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $161,700 עבור מנהל תוכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של GSPANN Technologies. עודכן לאחרונה: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מנהל תוכנית
$162K
מהנדס תוכנה
$139K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-GSPANN Technologies הוא מנהל תוכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $161,700. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GSPANN Technologies הוא $150,500.

משאבים נוספים

