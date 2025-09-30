ספריית חברות
Grid Dynamics
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Wroclaw Metropolitan Area

Grid Dynamics מהנדס תוכנה שכר בWroclaw Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Wroclaw Metropolitan Area ב-Grid Dynamics נע בין PLN 57.8K ל-year עבור T1 לבין PLN 230K ל-year עבור T3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Wroclaw Metropolitan Area מגיעה ל-PLN 152K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Grid Dynamics. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
T1
Junior Software Engineer(רמת כניסה)
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 599K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בGrid Dynamics, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס דבאופס

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Grid Dynamics in Wroclaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 250,915. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the מהנדס תוכנה role in Wroclaw Metropolitan Area is PLN 179,760.

משאבים נוספים