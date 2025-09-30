ספריית חברות
Grid Dynamics
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Warsaw Metropolitan Area

Grid Dynamics מהנדס תוכנה שכר בWarsaw Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area ב-Grid Dynamics נע בין PLN 83.2K ל-year עבור T1 לבין PLN 389K ל-year עבור T4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Warsaw Metropolitan Area מגיעה ל-PLN 305K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Grid Dynamics. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
T1
Junior Software Engineer(רמת כניסה)
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
PLN 599K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בGrid Dynamics, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס דבאופס

שאלות נפוצות

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí מהנדס תוכנה tại Grid Dynamics in Warsaw Metropolitan Area có tổng thu nhập hàng năm là PLN 388,600. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Grid Dynamics cho vị trí מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area là PLN 304,586.

משאבים נוספים