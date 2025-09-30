פיצוי מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area ב-Grid Dynamics נע בין PLN 83.2K ל-year עבור T1 לבין PLN 389K ל-year עבור T4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Warsaw Metropolitan Area מגיעה ל-PLN 305K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Grid Dynamics. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
T1
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בGrid Dynamics, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
