Grid Dynamics מהנדס תוכנה שכר בKrakow Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Krakow Metropolitan Area ב-Grid Dynamics נע בין PLN 78.8K ל-year עבור T1 לבין PLN 281K ל-year עבור T4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Krakow Metropolitan Area מגיעה ל-PLN 227K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Grid Dynamics. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
T1
Junior Software Engineer(רמת כניסה)
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
צפה 2 רמות נוספות
PLN 599K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בGrid Dynamics, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס דבאופס

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 303,345. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Grid Dynamics עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Krakow Metropolitan Area הוא PLN 223,658.

