Granicus
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Bengaluru

Granicus מהנדס תוכנה שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Granicus מגיעה ל-₹1.82M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Granicus. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Granicus
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.82M
דרגה
L3
משכורת בסיס
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Granicus?

₹13.95M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Granicus in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,054,708. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Granicus for the מהנדס תוכנה role in Greater Bengaluru is ₹2,196,025.

