ספריית חברות
Grainger
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מכירות

  • כל שכר מכירות

Grainger מכירות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מכירות in United States ב-Grainger מגיעה ל-$120K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Grainger. עדכון אחרון: 11/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Grainger
Account Manager
San Francisco, CA
סה״כ לשנה
$120K
דרגה
-
משכורת בסיס
$95K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$25K
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Grainger?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מכירות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מנהל חשבון

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Grainger in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $142,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Grainger עבור תפקיד מכירות in United States הוא $87,500.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Grainger

חברות קשורות

  • HPE
  • Synopsys
  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Cadence Design Systems
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים