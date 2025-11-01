ספריית חברות
Grafana
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • כותב טכני

  • כל שכר כותב טכני

Grafana כותב טכני שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של כותב טכני in United States ב-Grafana נע בין $102K לבין $143K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Grafana. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$110K - $128K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$102K$110K$128K$143K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בGrafana, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור כותב טכני ב-Grafana in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $142,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Grafana עבור תפקיד כותב טכני in United States הוא $102,000.

משאבים נוספים