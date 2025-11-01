ספריית חברות
Grafana
Grafana מעצב מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in Germany ב-Grafana מגיעה ל-€94.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Grafana. עדכון אחרון: 11/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
סה״כ לשנה
€94.9K
דרגה
L4
משכורת בסיס
€94.9K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בGrafana, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

מעצב חוויית משתמש

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Grafana in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €95,042. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Grafana עבור תפקיד מעצב מוצר in Germany הוא €85,548.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Grafana

משאבים נוספים